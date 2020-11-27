Українська влада дивиться на бюджет, як на свої гроші з власної кишені

Таку думку висловив український політик, голова партії “Громадський рух Миколи Томенка “Рідна Країна”.

Микола Томенко на своєму каналі в YouTube.

Томенко висловився щодо місцевих виборів, які не так давно відбулися в українських містах. Крім того, політик проаналізував бюджет, який прийняли на наступний рік, а також роль Міжнародного валютного фонду в бюджеті.

"Більшість людей критично поставилося до виборів, 2/3 не прийшли на вибори. На сьогоднішній день ідеологія цінності і передвиборчі обіцянки – ніщо, бюджет і влада – все. Сьогодні абсолютна більшість патріотичних і чесних політичних сил домовляються між собою і формують більшість", - говорить Микола Томенко.

Томенко підкреслив, що на сьогоднішній день в Києві ще не вибрали голову обласної ради, однак, партії придумали унікальний метод. За словами Томенка, партія Володимира Зеленського видала депутатам ручки зеленого кольору, партія "ОПЗЖ" - сині ручки, а партія Юлії Тимошенко видала червоні ручки.

"Вишенька на торті Рошен була Вінниця, для Порошенка Вінниця - це політична Батьківщина, він звідти почав політичну кар'єру, був депутатом. Вінницька Рада прийняла рішення, що формуватиме більшість без Порошенка. Команда Порошенка покинула зал засідань, сказала, що вона буде в опозиції проти злочинної української влади у Вінницькій області", - стверджує Микола Томенко.

Крім того, Томенко проаналізував прийнятий на наступний рік бюджет країни, заявивши, що Міністерство фінансів України домовилося з Міжнародним валютним фондом про те, яким буде бюджет. За словами Томенка, найбільше грошей отримала українська влада і силові структури.

"Я завжди наводжу класичний приклад неадекватності бюджету або неадекватності влади, яка дивиться на бюджет, як на свої гроші зі своєї кишені. Верховна Рада вирішила поміняти собі машини в умовах коронавірусу", - додав Микола Томенко.

Нагадаємо, що політик Микола Томенко заявив, що бюджет передбачає собою збільшення витрат на утримання Верховної Ради.

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко розповів про те, як президент Володимир Зеленський програв чинним мерам на місцевих виборах.

Також Politeka писала, що український політик Микола Томенко висловився щодо нинішніх проблем в країні.