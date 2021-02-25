Що буде з активами Януковича? Всі політики корупціонери? В програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» відповів на запитання заступник глави Агентства по розшуку і менеджменту активів (АРМА) Володимир Павленко.

«Це питання точно не для АРМА. А якщо питати особисто мою думку - я вважаю, що ні, точніше, не завжди. Всякий козел рогатий, але не всякий, хто має роги - козел», - говорить він.

Заступник зауважив, що зараз почався конкурс на якому оберуть власника Сухолуччя - незаконно привласненого добра колишнього президента Віктора Януковича. Якщо призначенням об’єкту було комфортне безтурботне багате життя, а не бізнес, то на цьому важко буде заробити великі гроші.

Доведеться більше витратити, аніж отримати прибуток. Щоб заробити на цьому активи його потрібно буде документально перевірити, оцінити, а вже потім заарештувати. Не всі частини власності передали в бюро. Парк і ліс відомству не належить, там гуляють люди. Тому, поки його не передадуть, то агентство не зможе управляти майном.

Раніше, як повідомляє Politeka, Володимир Павленко запевняв, що АРМА не займається чорним піаром .