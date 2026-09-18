Графіки відключення світла у Чернігівській області 19 та 20 вересня передбачають планові знеструмлення низки вулиць Чернігова в денні години. Енергетики попередили, коли саме та за якими адресами не буде електропостачання.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 17 та 18 вересня минули, а вже на 19 та 20 вересня у Чернігові заплановані нові планові знеструмлення. У суботу та неділю без електропостачання залишаться мешканці низки вулиць міста.

Знеструмлення проводитимуться в обидва дні в проміжок з 09:00 до 17:00. Про це повідомляє сайт Чернігівобленерго, згідно з опублікованими графіками відключень.

19 вересня без світла будуть здебільшого вулиці, розташовані в північно-західній частині міста. Серед них — вулиці Глухівська, Городнянська, Корюківська, Седнівська, Партизанська, Садова, Героїв Чорнобиля, а також провулки Сагайдак і Седнівський.

У неділю, 20 вересня, перелік адрес доповнять ще дві вулиці — Волковича та Старокозарменна. Решта адрес, знеструмлених напередодні, також лишаються в графіку відключень на цю саму денну годину.

Чому проводять відключення

Такі планові знеструмлення, як правило, пов'язані з ремонтними та профілактичними роботами на електромережах. Енергетики намагаються проводити їх у денні години, щоб якомога менше створювати незручностей мешканцям у вечірній час.

Повний перелік адрес та актуальні зміни у графіках відключення світла у Чернігівській області мешканці можуть уточнити на офіційному сайті Чернігівобленерго або у колцентрі компанії.

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