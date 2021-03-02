5 лютого 2017 року у своєму автомобілі було підірвано ватажка так званої «народної міліції ЛНР» Олега Анащенка. 6 лютого 2017 рокуз’являється інформація, що в окупованому Луганську терористами так званої «ЛНР» затриманий майор ЗСУ, якого звинувачували у причетності до підриву ватажка бойовиків Олега Анащенка.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, бойовики вирішили використати міжусобиці з метою звинуватити Україну, про це він розповів у програмі «Политика наизнанку».

«6 лютого 2017 року стає відомо, що відбудеться засідання так званого «міністерства держбезпеки ЛНР», де буде представлений затриманий майор ЗСУ, який за версією бойовиків біжав з окупованого Луганська у жіночому одязі. Йшлося не тільки про причетність до терористичних актів, а ще й про дискредитацію Збройних сил. Я вирішив цю інформацію перевірити і з’ясувалися дуже цікаві факти», - зазначив Снєгирьов.

За словами експерта, напередодні ліквідації Анащенка на території так званої «ДНР» у 5 бригаді «оплот» застають за гомосексуальним втіхами двох бойовиків: Віктора Коломойцева та Едуарда Полинікова. Ця інформація була оприлюднена на сайтах бойовиків, де їх звинуватили у гомосексуальних зв’язках і Коломойцев, щоб уникнути фізичної розправи змушений був виїхати на територію так званої «ЛНР», де він і був затриманий.

«За задумом так званих спецслужб «ЛНР» цей Коломойцев мав виступити військовим ЗСУ на засіданні так званого «міністерства держбезпеки ЛНР». Але ця конференція не відбулась, тому що вже 5 лютого ГІ «Права Справа» опублікувала інформацію, що підрив був скоєний не ССО України, а бойовиком-терористом з позивним «Шаман»», - заявив Снєгирьов.

Нагадаємо,Politeka публікувала думку Снєгирьова, щоробота розвідспільноти України на окупованих територіях виявилася ефективною.

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