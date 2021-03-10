Дії Кабінету Міністрів України по відношенню до інвесторів в "зелену" енергетику, яким держава не виплачує раніше накопичені борги, слід називати»кидаловом".

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, підкресливши, що через такі дії держава втрачає можливість отримувати іноземні інвестиції в економіку.

"В Україні немає іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції в українському ВВП менше 2%, з них справжніх іноземних інвестицій менше 0,2%. У Грузії було 23%. А це живі гроші, які повинні зайти, щоб створювати для українців робочі місця. Це ж не щось абстрактне. А цього немає. Чому ні? Тому що кидалово ніхто не любить. В України, в українських чиновників, у держави є чітка репутація цього кидалова. Вони всіх кидають", - сказав Саакашвілі.

За його словами, ставлення до інвесторів показує, що їхні ризики інвестицій в Україну значно вищі, ніж говорять про це чиновники.

"Якщо ти дурний достатньо, що сюди зайшов, Ти звідси цілим, навіть якщо назад забрав частину того, що ти вклав, ти дуже щаслива людина. Тому що зазвичай оббирають до нитки. Ось у чому проблема", - сказав він.

Також Саакашвілі підкреслив, що» зелена " енергетика дуже важлива для України, тому що вона забезпечує енергетичну незалежність країни від Росії.

"Це нові технології, все одно майбутнє за цим. Вугілля в Україні, ви ж бачите, була криза, досить немає. Газ треба терміново розробити, але ціни тепер не дозволяють вкладатися в газову промисловість. Тому залишається ось це, альтернативна електроенергія і максимальна диверсифікація, максимальна демонополізація", - пояснив він.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що меморандум з виробниками "зеленої" енергії виконується. Він вказав, що є затримка, але порушувати меморандум і не погашати борги у Кабміну намірів немає.

При цьому нардеп, співголова міжфракційного об'єднання» Чиста енергія - здорове довкілля «Олексій Гончаренко вважає, що Шмигаль виправдовується про виконання» зеленого " Меморандуму, хоча сам же порушує його.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.