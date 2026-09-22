Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 23 та 24 вересня визначені — енергетики опублікували перелік адрес, де проводитимуться планові роботи.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 23 та 24 вересня вже відомі: місцеві енергетики попередили мешканців про планові роботи на мережах, через які частина будинків тимчасово залишиться без електроенергії.

Знеструмлення заторкнуть чотири локації — міста Дніпро, Павлоград і Жовті Води, а також села Самарівського району. Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ»ЦЕК».

Де та коли не буде світла у Дніпрі

У Дніпрі 23 вересня планові роботи заплановані у три проміжки. Найдовший — з 08:00 до 18:00 — заторкне Запорізьке шосе, а також вулиці Мукаша Салакунова, Бориса Мозолевського, Квартальну, Козака Мамая та Михайла Максимовича. З 09:00 до 17:00 енергетики працюватимуть на проспекті Богдана Хмельницького, вулицях Дениса Концево та Інженерній. Коротший інтервал — з 10:00 до 14:00 — заторкне вулиці Будівельників, Новокримську та Фабрично-заводську.

24 вересня у Дніпрі знеструмлення триватимуть з 08:00 до 18:00 на провулку Джинчарадзе, Запорожському шосе та вулиці Василя Сліпака, а з 09:00 до 17:00 — на Вроцлавській, Інженерній та багатьох інших вулицях.

Павлоград, Жовті Води та Самарівський район

У Павлограді 23-24 вересня з 08:00 до 18:00 енергетики обслуговуватимуть вулиці Дніпровську, Калинову, Кільцеву, Нову та Промислову. У Жовтих Водах роботи почуються раніше — з 07:00 до 19:00 та з 07:30 до 18:00 за багатьма вулицями, серед яких бульвар Свободи, Каштанова та Незалежна. У Самарівському районі в селі Губиниха знеструмлення заплановане на вулиці Зоряній — 23 вересня з 09:00 до 18:00, а 24 вересня з 08:00 до 18:00.

Енергетики наголошують: це планові роботи з обслуговування та ремонту мереж, а не аварійні відключення.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попереджали про відключення світла у Дніпропетровській області на 16 та 17 вересня.