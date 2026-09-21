Графіки відключення світла у Дніпрі з 22 по 24 вересня опублікували енергетики — планові роботи торкнуться десятків вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень знову оновилися — 22, 23 та 24 вересня у Дніпрі пройдуть планові ремонтні роботи на електромережах, через які частина адрес залишиться без електроенергії.

Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Енергетики наголошують: роботи планові, тож радим споживачам заздалегідь підготуватися до відсутності світла у вказаний час.

22 вересня: які адреси відключатимуть

З 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами: пров. Джинчарадзе, 4; шосе Запорізьке, 30Л, 32, 38; вул. Бориса Мозолевського, 1; вул. Квартальна, 4, 6, 6Д, 19А; пр-т Богдана Хмельницького, 135, 135А, 135Д, 142, 142Г; вул. Квартальна, 4, 4А, 6, 6А.

З 09:00 до 17:00: вул. Братів Горобців, 36; вул. Робоча, 79, 79А, 81, 83, 85; пр-т Олександра Поля, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г; вул. Інженерна, 2, 2А, 2Б, 2Д, 4А; вул. Квартальна, 29А; пр-т Богдана Хмельницького, 113, 118Д, 119, 121, 123, 127; вул. Академіка Янгеля, 4, 6, 8, 10, 30А, 35; вул. Алана Шепарда, 11, 11А, 11Б, 13, 13А.

З 10:00 до 14:00: вул. Незалежності, 6, 8, 14, 14А, 18, 18Б, 18Д, 18К, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 28, 30, 32.

23 вересня — перелік адрес

З 08:00 до 18:00: шосе Запорізьке, 56; вул. Мукаша Салакунова, 16К; вул. Бориса Мозолевського, 11, 13, 15; вул. Квартальна, 8, 19А; вул. Козака Мамая, 30; вул. Михайла Максимовича, 2, 4, 6-8, 8А, 9.

З 09:00 до 17:00: вул. Козака Мамая, 22, 24; вул. Мирослава Скорика, 5-7; вул. Василя Сліпака, 50А; вул. Дениса Котенка, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6; пр-т Богдана Хмельницького, 109, 111, 113; вул. Інженерна, 8, 8А; вул. Квартальна, 24, 26, 30, 32; шосе Запорізьке, 26А, 28Н, 30Б.

З 10:00 до 14:00: вул. Будівельників, 22; вул. Новокримська, 42; вул. Фабрично-заводська, 23, 25; вул. Будівельників, 16, 18, 26, 20А.

24 вересня — які вулиці знеструмлять

З 08:00 до 18:00: пров. Джинчарадзе, 4, 8, 12; шосе Запорізьке, 38; вул. Василя Сліпака, 35А; вул. Квартальна, 41.

З 09:00 до 17:00: вул. Вроцлавська, 2; вул. Інженерна, 12; вул. Козака Мамая, 12-20 (парні); вул. Мирослава Скорика, 9.

Також цього дня з 09:00 до 17:00 світло вимкнуть на вулицях: Зоологічна (1-30), Зустрічна (3-20), Каховська (11-23, непарні), Квітнева (1-20), Марганцевська (7-20), Мирна (1-29, непарні), Серпнева (1-6), Сурська (1-28), Чаплина Балка (1-22, 24), Чорноморська, Шпакова, Березнева, Винахідниці Ющенко, Віктора Гошкевича, Дніпровська, Естонська, Монтажна, Олександри Риндовської, Привільна, Солонянська, Старицького та інші — повний перелік номерів будинків опубліковано в офіційному повідомленні компанії.

З 10:00 до 14:00: вул. Бориса Мозолевського, 2, 4, 6; вул. Козака Мамая, 26, 28.

Що радять енергетики

На час планових робіт фахівці радять хоча б раз відключити з розетки чутливу техніку — холодильник, комп'ютер, роутер, — аби уникнути перепадів напруги під час увімкнення. За можливості варто зарядити павербанк. Точні графіки на наступні дні компанія публікуватиме на своєму каналі.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 21 по 27 вересня.