Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває: порівняно із серпнем помітно зросли ціни на курячі яйця та гречку. Свіжі дані моніторингу цін порталу Мінфін опубліковані станом на 22 вересня.

Ціни на продукти у Кіровоградській області знову пішли вгору — найпомітніше подорожчали курячі яйця, свідчить свіжий моніторинг цін порталу Мінфін, оновлений 22 вересня.

Найбільший стрибок зафіксовано саме на яйцях. У серпні десяток яєць «Квочка» категорії С1 коштував у середньому 57,12 гривні, а станом на 22 вересня в мережі Novus його продають уже по 78,99 гривні. Яйця «Ясенсвіт» С1 (10 штук) подорожчали із 59,49 до середніх 84,25 гривні: у Novus ціна становить 79,99 гривні, а в Megamarket — 88,50 гривні.

Ще відчутніше зросла ціна великої упаковки. Яйця «Ясенсвіт» С1 із 18 штук у серпні коштували 106,95 гривні, а тепер їх продають за 129,00 гривні.

Гречка також додала в ціні, хоч і не так стрімко. У серпні кілограм крупи в середньому коштував 74,63 гривні, а станом на 22 вересня середня ціна сягнула 78,45 гривні. Розкид між мережами лишається великим: найдешевше гречку продають у Metro та Novus — по 69,90 і 69,99 гривні, в Auchan — 74,90 гривні, а в Megamarket — аж 99,00 гривні за кілограм.

Чому дорожчають базові продукти та як заощадити

Моніторинг Мінфіну відстежує середні ціни у великих торговельних мережах, які працюють і на Кіровоградщині. Тому тенденція до подорожчання продуктів у Кіровоградській області безпосередньо позначається на гаманцях мешканців області.

Щоб не переплачувати, варто порівнювати ціни між мережами перед покупкою: різниця на ту саму гречку сягає майже 30 гривень за кілограм. Вигідніше купувати продукти за акціями та звертати увагу на дешевші локальні марки, а яйця — брати одразу у великих упаковках, де ціна за штуку нижча.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни на базові товари різко пішли вгору.

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