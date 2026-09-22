Графіки відключення світла в Чернігівській області 23 та 24 вересня торкнуться десятків вулиць Чернігова — енергетики попередили про планові роботи на електромережах.

Графіки відключення світла у Чернігові на 23 та 24 вересня знову змінюються — енергетики анонсували планові знеструмлення на десятках вулиць міста в денний час.

Мешканців Чернігова попереджають: 23 та 24 вересня з 09:00 до 17:00 світло періодично зникатиме в багатьох кварталах. Окремим адресам доведеться потерпіти довше — у середу знеструмлення можуть тривати до 21:00, а у четвер — до 19:00 чи 21:00 залежно від ділянки.

Про це повідомляє Чернігівобленерго. Причина — планові ремонтні роботи на електромережах, які енергетики проводять, щоб уникнути аварійних відключень у холодну пору року.

Серед вулиць, які 23 вересня залишаться без напруги, — Глухівська, Героїв Чорнобиля, Степана Бандери, Харківська, Шевченка, Одеська, Партизанська, Перемоги та Сосницька. Перелік великий, тож фахівці радять звіряти власну адресу безпосередньо в графіку на сайті обленерго.

24 вересня список доповниться такими вулицями, як Любецька, Набережна, Івана Мазепи, Воскресенська та Перша Набережна. Знеструмлюватимуть переважно в той самий денний проміжок.

Графіки відключення світла в Чернігівській області 23 та 24 вересня: практичні поради

Енергетики радять напередодні заряджати павербанки й смартфони, а також продумати, як зберегти продукти в холодильнику на час тривалого відключення — особливо в середу, коли частина адрес буде без світла до 21:00.

Що робити, якщо у вашому домі світла немає довше графіка

Якщо електроенергії немає довше заявленого часу, варто звернутися до кол-центру Чернігівобленерго за телефонами, вказаними на офіційному сайті, або перевірити актуальний графік он-лайн. Інформацію обленерго оновлює щодня станом на дату публікації.

Раніше Politeka повідомляла, варто зарядити павербанки: у Чернігові 20 та 21 вересня вводяться тривалі графіки відключення світла.

Також Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Чернігівській області 19 та 20 вересня.