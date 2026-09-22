Поштові відділення та логістичні термінали Дніпра неодноразово опинялися під російськими обстрілами, а разом із ними зникали сотні відправлень. Розповідаємо, як повернути гроші, якщо вашу посилку знищила ворожа атака.

Графіки відключення світла у Дніпрі та постійні ворожі обстріли давно стали реальністю для містян: під ударами опиняються і поштові відділення, і логістичні термінали. Втрачена через атаку посилка, однак, не привід прощатися зі своїми грошима — і «Нова пошта», і «Укрпошта» передбачають компенсацію, повідомляє «Дніпро Оперативний».

«Нова пошта»: хто і скільки отримає

Якщо посилку знищили внаслідок бойових дій, «Нова пошта» компенсує її оголошену цінність. Гроші виплачують відправнику, оскільки саме він укладає договір із поштовим оператором.

Якщо ви одержувач і вже оплатили товар, можна домовитися з відправником, щоб той відмовився від компенсації на вашу користь — тоді кошти перерахують вам. Якщо ж відправник не погодиться, одержувач може розраховувати лише на повернення вартості доставки, якщо її оплатили заздалегідь.

Сума компенсації залежить від оголошеної цінності відправлення: для посилок до 30 кг — до 1 млн грн, для відправлень понад 30 кг — до 5 млн грн. Оголошена цінність — це сума, яку відправник вказує під час оформлення, і саме її беруть за основу. Тож якщо дорогу річ надіслали із символічною оголошеною цінністю, отримати компенсацію її реальної вартості не вийде.

За оголошену цінність до 500 грн додаткова комісія не стягується, а якщо сума перевищує 500 грн, комісія становить 0,5% від оголошеної цінності. Дізнатися про втрату можна у застосунку чи в системі відстеження: там може з'явитися статус «утрачено внаслідок воєнних дій».

«Укрпошта»: документи та строки

В «Укрпошті» також передбачено компенсацію за посилки, знищені через обстріли чи інші надзвичайні ситуації. Заяву на розшук або відшкодування можна подати у відділенні чи онлайн. Для звернення знадобляться трек-номер, квитанція про відправлення, опис вкладення (якщо його складали) та чек або накладна з магазину, що підтверджує вартість товару. Претензію розглядають до 30 днів.

Якщо оголошену цінність вказували, «Укрпошта» компенсує 100% цієї суми, повертає вартість доставки та виплачує штраф у розмірі 25% від вартості поштових послуг. Якщо оголошеної цінності не було, вартість самого товару не відшкодовують — тоді повертають лише вартість доставки й виплачують штраф у розмірі 100% тарифу.

Якщо знищили товар, замовлений онлайн, спершу варто звернутися до продавця чи в службу підтримки маркетплейсу: до моменту отримання посилка належить відправнику. У випадку з OLX Доставкою кошти повертаються після офіційного скасування угоди через втрату відправлення. Якщо ж у посилці були особисті речі від рідних чи знайомих, за компенсацією можна звертатися безпосередньо до «Укрпошти».

Що важливо зберегти

Не викидайте квитанцію про відправлення, чеки та інші документи, що підтверджують вартість речей. Збережіть повідомлення поштового оператора про знищення посилки та скріншоти її статусу. А якщо плануєте надсилати дорогу річ — правильно вказуйте її оголошену цінність: саме від цієї суми залежатиме розмір компенсації.

Останнім часом ворог систематично б'є по поштовій інфраструктурі Дніпра. 31 травня 2026 року внаслідок влучання безпілотника вщент згоріло відділення №1 «Нової пошти», у червні та липні під ударами опинявся інноваційний сортувальний термінал компанії під Дніпром, а 3 вересня 2026 року атака РФ зруйнувала депо й відділення пошти в Дніпрі — загинув працівник, ще п'ятеро зазнали поранень.

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