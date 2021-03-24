Щоб виграти війну, необхідно зрозуміти її суть. Яка саме війна йде між Україною і Росією?

На це питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» відповідає футуролог Олексій Толкачов.

«Українсько-російську війну не можна назвати гібридною - це справжня, повноцінна сучасна війна. Гібридною ми її назвали лише тому, що не могли прямо заявити про війну. На початковому етапі ми проводили лише антитерористичну операцію. Гібридною ця війна стала тільки тому, що ми дали на агресію гібридну відповідь. Якщо ми промовчали - це не проблема того, хто на нас напав, це наша проблема», - вважає гість програми.

Він нагадав, що в 1941 році японці напали на США без оголошення війни. Цим вони започаткували практику порушення міжнародних правил ведення війни. З того часу всі використовують різні методи ведення війни: інформаційні, психологічні, проникнення організаційних структур на територію противника ... У цьому плані у нас йде абсолютно звичайна війна.

«Так, на нашій території підкуповуються командири, створюються керовані проксі-структури, але це звичайне явище для сучасної війни», - зазначає Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт підкреслював важливість збереження української мови як державної.

Також Толкачов вважає, що англійська і російська мови в нашій країні повинні діяти як мови ділового спілкування.



