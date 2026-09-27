Початок опалювального сезону 2026 в Полтавській області залежатиме від погоди: обладнання для подачі тепла в оселі полтавців повністю готове, але точну дату старту ще не визначено.

Опалювальний сезон у Полтавській області вже наближається: обладнання для подачі тепла в оселі полтавців готове на 100%, однак точну дату старту комунальники поки не називали — усе вирішуватиме погода.

«Ступінь підготовки всього обладнання, яке використовується для подачі теплоносія населенню, — 100%», — зазначив гендиректор «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай, розповідаючи про початок опалювального сезону 2026 в Полтавській області. Частину ремонтів тепломереж, за його словами, довелося затримати через проблеми з постачанням матеріалів: підприємства-виробники постраждали від російських атак, тож довелося шукати інших постачальників.

Опалення у багатоквартирних будинках запускають не після першого похолодання — для старту сезону середньодобова температура повітря має протягом трьох діб поспіль становити +8°C або нижче. Якщо холод тримається лише кілька днів, а потім знову теплішає, опалювальний сезон можуть не розпочинати.

За словами керівника підприємства, у вересні на старт сезону очікувати не варто через теплу погоду. «Я думаю, що в жовтні будемо вже дивитися та вирішувати». Остаточну дату початку опалювального сезону затвердить міська влада — окрім погоди, зважатимуть на наявність газу, ситуацію в енергосистемі та ризики нових російських обстрілів.

Минулого року опалювальний сезон у Полтаві розпочинали поступово: з 17 жовтня тепло почали подавати до міських закладів охорони здоров'я, а для житлових будинків, шкіл та дитячих садків опалювальний сезон у Полтавській громаді стартував 28 жовтня.

Єдиної дати, коли опалення одночасно увімкнуть у всіх містах України, немає — усе залежить від погоди в конкретному регіоні, а остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб із середньою добовою температурою +8°C або нижче. Комунальні служби вже перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні.

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