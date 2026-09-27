Подорожчання продуктів у Черкаській області продовжується: за даними Мінфіну, за вересень помітно зросли ціни на курячі яйця та свинину. Найбільше додали в ціні яйця — десяток подорожчав одразу на кілька гривень.

Подорожчання продуктів у Черкаській області триває і у вересні: свіжі дані моніторингу, які публікує портал «Мінфін», зафіксували помітне зростання цін на курячі яйця та свинину. Ціни актуальні станом на 26 вересня 2026 року.

Найпомітніше за місяць подорожчали курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 тепер коштує в середньому 78,99 гривні, тоді як у серпні ціна трималася на рівні 57,12 гривні — тобто зростання склало понад 21 гривню за десяток.

Яйця «Ясенсвіт» С1 (10 штук) у середньому продають за 84,25 гривні проти 59,49 гривні у серпні. Упаковка з 18 яєць того ж бренду обійдеться вже у 134 гривні, хоча минулого місяця коштувала 106,95 гривні.

Свинина: що і на скільки подорожчало

М'ясна полиця теж виросла в ціні. Свиняча грудинка в середньому коштує 221,82 гривні за кілограм проти 205,75 гривні у серпні, лопатка — 229,24 гривні (було 222,67 гривні), а ошийок — 332,33 гривні проти 314,38 гривні.

Підчеревина додала до 245,97 гривні за кілограм (у серпні — 218,14 гривні), свинячі ребра подорожчали до 259,97 гривні (було 230,28 гривні), а найтиразливіше зросло м'ясо для шашлику — до 286,13 гривні за кілограм проти 268,52 гривні місяць тому.

Що відбувається з цінами далі

Моніторинг «Мінфіну» показує, що ціни переглядаються практично щодня: оновлення в системі зафіксоване 26 вересня о 08:54. Найбільші мережі — Novus, Auchan, Megamarket та Metro — по-різному тримають ціни, тому розкид на один і той самий товар може сягати кількох десятків гривень.

Раніше Politeka повідомляла, початок опалювального сезону 2026 в Черкаській області: місто готують до найскладнішого сценарію.