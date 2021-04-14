Юрист, адвокат, юридичний кризис-менеджер Євген Лосовський у програмі Мирослави Бобровської «Хід королеви» заявив, що війна в Україні вже йде.

«Для мене війна – це навіть коли загинула одна людина. Це війна. І з огляду на те, що у нас дуже останнім часом активно ведуться бойові дії і у нас гинуть хлопці... Я вважаю, що війна йде. Я вважаю, на жаль, що динаміка зростає. І перший показник – це втрати. І це бойові втрати», - говорить юрист.

Він додав, що Росія розгортає додаткові угруповання біля українських кордонів.

«І на сьогоднішній момент, з огляду на розгортання додаткових угруповань... Розгортання таких серйозних угруповань біля наших кордонів говорить принаймні про те, що йде серйозна підготовка. І питання тільки в тому, наскільки ми розуміємо, що наша країна готова або в якійсь частині в збройних силах, можливо, не готова», - резюмував Лосовський.

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