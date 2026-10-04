Гуманітарна допомога в Хмельницькому продовжується: у громаді стартувала нова видача продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Отримати їх можуть родини з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї та новозареєстровані ВПО.

Гуманітарна допомога для ВПО у Хмельницькому розширила перелік отримувачів — у громаді стартувала нова видача продуктових наборів для переселенців, які облаштовують життя в місті. Про це повідомили в Хмельницькій міській раді.

Хто може отримати набори

Гуманітарна допомога в Хмельницькому передбачена для родин із дітьми до 18 років, багатодітних сімей і родин, де діти перебувають під опікою. Отримати продукти також можуть ВПО, які щойно зареєструвалися у Хмельницькій міській територіальній громаді.

Коли і куди звертатися

Набори видають із понеділка до четверга з 9:00 до 16:00 у штабі за адресою: вулиця Героїв Маріуполя, 33 (колишня вулиця Гагаріна). П'ятниця — санітарний день, тож цього дня допомогу не видають.

Які документи потрібні

Для отримання допомоги потрібні оригінали документів. Родинам із дітьми — паспорт, свідоцтва про народження дітей та довідки ВПО на дітей і батьків із підтвердженням статусу у Хмельницькій МТГ. Новозареєстрованим ВПО — паспорт, ідентифікаційний код і довідка ВПО з реєстрацією в громаді.

Під час повітряної тривоги видачу призупиняють і відновлюють лише після оголошення відбою, тож перед виходом із дому варто перевірити актуальні сповіщення.

У міській раді наголошують: за кожним набором — не лише необхідні продукти, а й підтримка для людей, які залишили свої домівки через війну.

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