Яку роль в нинішніх політичних розкладів грає Рада національної безпеки та оборони України? Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко

«Згідно з Конституцією, РНБО є координаційним органом, а не тільки консультативним. Це єдиний орган при президенті, який прописаний в Конституції - адже там немає ні Офісу президента, ні Офісу реформ, ні інших подібних органів. Його статус був прописаний там з ініціативи першого секретаря РНБО Володимира Горбуліна, який вже тоді розумів важливість цього інституту. Однак ті рішення, які зараз приймає РНБО, не передбачені ні Конституцією, ні законами. Якщо події й далі продовжать розвиватися в цьому ж напрямку, то нам знадобиться нова редакція закону про РНБО. Потрібно буде детально розписати, що це за орган і чим він займається, а зараз у нього таких повноважень немає», - вважає гість програми.

Він визнає: потрібно враховувати, що зараз йде війна, але ж дії на випадок війни теж розписані в законах.

«Повноважень на дії проти олігархів у РНБО згідно із законом точно немає. Більш того, ми вже зараз маємо проблему. Вона полягає в тому, що проти великих корупціонерів ввели санкції - а зараз вони знову працюють на своїх місцях. Пройшов місяць, а ніяких аргументів проти них не привели. Адже не можна просто зробити якусь заяву, нічим її не підкріпивши. Далі будуть судові процеси, які ці люди виграють. Ось і з олігархами буде точно так же», - прогнозує Микола Томенко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповів про те, яку підтримку в суспільстві має проєкт закону про деолігархізацію.

Також Томенко закликав узаконити девіз «Слава Україні! Героям слава!» як державний.