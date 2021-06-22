Народний депутат від «Слуги народу» Неллі Яковлєва у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповіла, чи будуть виконуватися Мінські угоди.

«Трактування все-таки за підсумками зустрічі і з приводу України були різні. Оскільки Володимир Путін сказав про те, що Україна повинна слідувати бездоганно в форматі Мінських угод і що Байден їх підтримує. А Байден в той же час заявив про те, що ми повинні слідувати дипломатії Мінського процесу. І ми розуміємо, що це абсолютно інше трактування. Питання в тому, наскільки стійкими є всі позиції «Мінська». Ми все одно розуміємо, що Мінські угоди насправді були певним рамковим документом, і частина питань там точно не виписані», - каже нардеп.

За її словами, Україна повинна працювати з переговорним полем.

«Що стосується відведення озброєнь і припинення режиму вогню – це, безумовно, перший пункт. Але поки у нас не буде ось цього першого негативного миру – тобто позиції про те, коли дійсно є тиша на сході країни – то тоді ми не розуміємо, як ми можемо переходити далі. І в той же час у нас є поле для діалогу. Ми розуміємо, що в пункті 4 у нас закладено з'ясування модальностей виборів. І в рамках цього пункту закладено, що ми це робимо за українським законодавством. Тому тут це якраз поле для України, де ми можемо погоджувати ті позиції, які, скажімо так, недостатньо чітко виписані в «Мінську», - сказала Яковлєва.

Також вона пояснила, якого прогресу ми можемо очікувати на даному етапі.

«Прогрес, який дуже важливий для людей, які живуть на лінії розмежування – це, безумовно, стійка тиша. Тобто це відсутність навіть точкових обстрілів. А далі, коли у нас відсутні точкові хоча б обстріли, включається дипломатія і ведуча роль буде за переговорним процесом», - резюмувала депутат.

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