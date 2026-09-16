Графіки відключення світла в Кіровоградській області 17 та 18 вересня зачеплять десятки вулиць Кропивницького — енергетики проводять планове технічне обслуговування мереж.

Графіки відключення світла у Кропивницькому цього тижня продовжують діяти для мешканців обласного центру. 17 та 18 вересня 2026 року у Кіровоградській області триватиме планове технічне обслуговування електромереж, під час якого частина вулиць Кропивницького лишатиметься без електроенергії.

Більшість знеструмлень заплановані з 08:00–09:00 і триватимуть до 16:00–17:00. Окремі ділянки матимуть вужчий графік робіт — з 09:00 до 13:00 або з 12:00 до 17:00.

Про проведення відключень повідомляє Кіровоградобленерго, актуальний план робіт опубліковано на офіційному сайті компанії. Причина знеструмлень — технічне обслуговування обладнання та мереж.

Які вулиці потраплять у графіки відключення

Серед адрес у зоні планових робіт — низка вулиць і провулків Кропивницького. Зокрема, у ці дні роботи триватимуть на вул. Руслана Слободянюка, вул. Садовій, вул. Бобринецький шлях, вул. Дніпровській, пров. Дніпровському, вул. Юрія Шевельова, вул. Петра Лахмана, вул. Ствольній та вул. Буровугільній.

Також у графіки відключення світла в Кіровоградській області потрапили пров. Санаторний (1-й, 2-й, 3-й), вул. Миколи Міхновського, вул. Світлани Барабаш, вул. Дорогого Семена, пров. Гірський, пров. Гурбенський, пров. Луньовський, вул. Гурбенська, пров. Профілакторний, вул. Джерельна, вул. Лесі Українки, вул. Кільцева, вул. Полярна, вул. Районний бульвар, вул. Мозеса Гомберга.

Окрім цього, роботи пройдуть на вул. Будівельників, вул. Береговій, вул. Водогінній, вул. Антонова, вул. Максима Залізняка, вул. Затишній, вул. Василя Симоненка, вул. Вокзальній, вул. Миколаївській, вул. Левка Лук'яненка, вул. Козацькій та інших. Повний перелік адресів і точні години для кожної ділянки опубліковано на сайті Кіровоградобленерго.

Де дізнатися точний графік свого будинку

Перед плановими роботами мешканцям радять заздалегідь заряджати телефони та павербанки. Точний час знеструмлення для конкретної адреси можна перевірити на сайті Кіровоградобленерго в розділі «Графік відключення ЕМ», де інформацію оновлюють щодня. Також діє кол-центр компанії за безкоштовним номером 0-800-501-148.

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