В Одеській області 22 вересня через ремонтні роботи на розподільчих газопроводах високого тиску тимчасово припинять газопостачання у селах Дачне та Вигода. Мешканцям Вигоди доведеться обходитися без блакитного палива орієнтовно до 28 вересня.

Відключення газу в Одеській області триває — уже 22 вересня частина споживачів знову залишиться без блакитного палива. Цього разу через ремонтні роботи на розподільчих газопроводах високого тиску газопостачання призупинять одразу у двох населених пунктах регіону.

Про це повідомили в АТ «Одесагаз», пише регіональне видання Times.od.ua. Призупинення подачі газу заплановане на 22 вересня, однак терміни відновлення в різних випадках відрізнятимуться: частині споживачів газ повернуть уже наступного ранку, а дехто чекатиме на нього майже тиждень.

Де і коли не буде газу

У селі Дачне відключення заплановане з 08:30 22 вересня. Без газу тимчасово залишаться споживачі за адресою: вул. Лазурна, будинок №7. За попереднім графіком подачу блакитного палива за цією адресою планують відновити о 09:00 23 вересня.

Інша ситуація у Вигоді, де без газопостачання залишиться все село. Тут подачу газу також припинять о 08:30 22 вересня, однак орієнтовне відновлення заплановане аж на 09:00 28 вересня.

Умови повернення газу

У газовій службі наголошують, що повернення газу відбуватиметься відповідно до «Правил безпеки систем газопостачання». Відновлення можливе лише у присутності власника будинку.

Що робити мешканцям

Мешканцям, яких торкнеться відключення, радять врахувати зазначені дати під час планування побутових справ — приготування їжі, підігріву води та інших завдань, що потребують газу. Точний час завершення робіт може залежати від їхнього перебігу та дотримання вимог безпеки, тому графік може незначно зсунутися.

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