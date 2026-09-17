Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можна оформити разом із державною соціальною допомогою на догляд — у Пенсійному фонді нагадали, кому призначають таку виплату і які документи для цього потрібні.

Гуманітарна допомога для переселенців у Кіровоградській області — не єдиний вид державної підтримки, що діє в регіоні. Окремо Пенсійний фонд нагадує про державну соціальну допомогу на догляд — виплату для тих, хто через вік або стан здоров'я потребує постійного стороннього догляду. Її можна оформити навіть тоді, коли людина вже отримує пенсію за віком або за вислугу років.

Порядок призначення затверджений постановою Кабміну від 2 квітня 2005 року № 261. Як пояснює Головне управління Пенсійного фонду, право на допомогу мають громадяни України, які постійно проживають на її території, іноземці та особи без громадянства, що легально живуть в Україні, а також громадяни Польщі, котрі перебувають тут на законних підставах.

Кому саме призначають виплату:

особи з інвалідністю I групи з числа військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ — на відшкодування витрат на догляд;

такі ж особи з інвалідністю II і III груп, якщо вони одинокі й за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років, що потребують постійного стороннього догляду;

одинокі пенсіонери, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Доплата також призначається тим, хто одержує пенсію за віком або за вислугу років і має інвалідність I групи: у цьому разі гроші йдуть на відшкодування витрат на догляд.

Які документи подати

Для оформлення допомоги на догляд знадобляться заява встановленого зразка, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і висновок лікарсько-консультативної комісії. Залежно від ситуації ПФУ може попросити декларацію про доходи, рішення суду про визнання особи недієздатною, рішення про призначення опікуна, а для військових — довідку про участь у бойових діях.

Як оформити доплату

Подати заяву можна особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ в Кіровоградській області, зокрема в Кропивницькому, через вебпортал електронних послуг ПФУ або через Електронний кабінет. Розмір допомоги прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і переглядається разом із ним: точну суму на дату звернення розрахує фахівець фонду, коли отримає всі документи.

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