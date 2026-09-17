У Кропивницькому готують перегляд вартості місячних проїзних квитків на тролейбус і комунальні автобуси. Проєкт рішення виконкому вже оприлюднено, а остаточну ціну мають затвердити за результатами розгляду.

Грошова допомога в Кіровоградській області для переселенців та пільговиків продовжує надходити, а тим часом у Кропивницькому готують зміни для постійних пасажирів. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради оприлюднено на офіційному сайті міськради. Згідно з документом, звичайний місячний проїзний на тролейбус і комунальні автобуси пропонують підвищити з 400 до 600 гривень — тобто одразу на 200 гривень.

Зміни стосуються і пільгового проїзного. Для студентів та учнів, які щодня дістаються до місця навчання, місячний квиток пропонують підняти з 200 до 300 гривень. Пільговий проїзний залишиться вдвічі дешевшим за звичайний, однак і для цих пасажирів витрати на транспорт зростуть. У проєкті наголошують, що разові поїздки це підвищення не зачіпає.

Показово, що ще в липні в Кропивницькому вирішили не підвищувати вартість разового проїзду й залишили тариф на рівні 12 гривень за поїздку. У міській раді пояснювали, що хочуть зберегти доступність транспорту для всіх мешканців. Тепер перегляд стосується окремої категорії — місячних проїзних, які дають змогу їздити безлімітно протягом календарного місяця. Саме ці квитки купують ті, хто користується транспортом найчастіше.

Для розуміння вигоди: за разової вартості 12 гривень дві поїздки щодня упродовж 30 днів обійшлися б приблизно в 720 гривень. Тому для тих, хто їздить щодня, місячний проїзний навіть за новим тарифом у 600 гривень може лишатися вигідним. Натомість пасажирам, які користуються транспортом рідко, разовий квиток і далі буде ощадливішим варіантом.

Розглянути проєкт має виконавчий комітет Кропивницької міської ради на засіданні 23 вересня 2026 року. До того часу пропозиція залишається лише проєктом, а не ухваленим рішенням, тож старі ціни діють. Остаточну вартість затверджуватимуть за результатами голосування, тому пасажирам варто дочекатися офіційного повідомлення міської ради та комунальних перевізників.

Що варто знати пасажирам

До рішення виконкому місячні проїзні продаються за чинними тарифами — 400 гривень для дорослих і 200 гривень для студентів. Якщо ви плануєте купувати проїзний на жовтень, варто дочекатися фінального рішення, щоб точно розуміти, яку суму доведеться заплатити. Про остаточне рішення міська рада має повідомити окремо.

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