У Запоріжжі 16 вересня відбувся Перший регіональний форум Бердянщини RVPE 2026. Розповідаємо, яку допомогу сьогодні отримують вимушені переселенці з Бердянська та району і де працюють інформаційно-ресурсні хаби.

Допомога для переселенців у Запорізькій області охоплює дедалі більше напрямків — 16 вересня в Запоріжжі відбувся Перший регіональний форум Бердянщини RVPE 2026, де влада району розповіла, як сьогодні підтримують бердянців, котрі через окупацію залишили свої домівки.

Про це повідомляє газета «МИГ». За її даними, у Запоріжжі нині проживає найбільший осередок переселенців із Бердянщини — 13 167 людей. Ще понад 5 тисяч бердянців оселилися в Києві, майже 3 тисячі — у Львівській області, частина виїхала за кордон. До початку 2022 року населення Бердянського району становило близько 185 тисяч осіб, і після повномасштабного вторгнення приблизно половина мешканців залишила тимчасово окуповану територію.

Де бердянці можуть отримати допомогу

Для підтримки людей у містах, де оселилося найбільше мешканців Бердянщини, районна державна адміністрація створила інформаційно-ресурсні хаби. Вони працюють у Запоріжжі, Києві та Трускавці.

У хабах переселенці можуть отримати гуманітарну й медичну допомогу, консультації психологів, юристів, фахівців служби зайнятості, органів соціального захисту та Пенсійного фонду. У Запоріжжі медичні послуги для ВПО надають на постійній основі, а за підтримки партнерів проводять безкоштовні медико-діагностичні обстеження.

Хаб у Трускавці працює із січня 2024 року. Тут переселенці регулярно отримують продуктові набори, одяг і взуття. Для військових формували й надсилали посилки з термобілизною, спальниками, наметами, ліжками, одягом і маскувальними сітками. Допомогу також передавали ВПО Бердянського району в західних областях України.

Як отримати підтримку в хабі

Щоб отримати допомогу, переселенцю варто звернутися безпосередньо до інформаційно-ресурсного хабу у своєму місті — у Запоріжжі, Києві чи Трускавці. Конкретного переліку документів для отримання гуманітарної допомоги в хабі влада не наводить, але зазвичай потрібне підтвердження статусу ВПО. Фахівці на місці консультують із питань виплат, соцзахисту та працевлаштування.

Допомога ветеранам і війську

Окремий напрям — підтримка ветеранів, військовослужбовців і родин загиблих захисників. Серед мешканців району близько 2000 учасників бойових дій та понад 180 людей з інвалідністю внаслідок війни. Для них затвердили спеціальну програму з фінансовою, юридичною та психологічною допомогою. Лише минулого року на потреби ЗСУ бердянці спрямували понад 720 млн грн.

Робота та навчання для переселенців

Близько 6000 бердянців, які зверталися до служби зайнятості, нині працюють і знайшли нове місце роботи в Запоріжжі. До обласного центру релокувалися 77 підприємств, установ та організацій Бердянщини. Цього року 48 ВПО з Бердянського району пройшли професійне навчання й отримали нові професії, ще 271 людина отримала ваучер на навчання. Завдяки грантовій програмі «Власна справа» 11 бердянців реалізували або відновили власний бізнес.

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