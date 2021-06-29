Не так давно біля берегів окупованого Криму російські окупанти нібито «відкрили попереджувальний вогонь і скинули бомби» по курсу британського есмінця. Кремль заявив, що корабель «порушив кордон РФ». Однак Міноборони Великобританії стверджує, що подібного інциденту не було.
Політичний консультант Андрій Бодров у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи мав право британський есмінець проходити поблизу узбережжя Криму і чому у РФ виникли претензії.
Згідно з українським законодавством, води, в які увійшов британський есмінець, – це берегова зона України, підкреслює Бодров. І з Україною цей прохід був узгоджений.
Але з РФ, яка утримує Крим під своїм контролем, цей прохід узгоджений не був. За його словами, саме тому у російської сторони і виникли претензії.
Політичний консультант зазначив, що британські військово-морські сили і МЗС Британії могли б прогнозувати такий розвиток подій.
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«Таке враження, що у них або не йде накопичення первинного матеріалу, або не формуються якісь причинно-наслідкові зв'язки. Ну, загалом якесь порушення з логічним апаратом. Тому що було абсолютно зрозуміло, що якщо корабель продовжить слідувати тим же ходом, тим же курсом, то буде гостра реакція і це буде напружувати відносини в усьому світі», - каже експерт.
На його думку, в цьому інциденті легко впізнати нові елементи так званої великої гри, яка триває на євразійському континенті ще з XIX століття.
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