Не так давно біля берегів окупованого Криму російські окупанти нібито «відкрили попереджувальний вогонь і скинули бомби» по курсу британського есмінця. Кремль заявив, що корабель «порушив кордон РФ». Однак Міноборони Великобританії стверджує, що подібного інциденту не було.

Політичний консультант Андрій Бодров у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи мав право британський есмінець проходити поблизу узбережжя Криму і чому у РФ виникли претензії.

Згідно з українським законодавством, води, в які увійшов британський есмінець, – це берегова зона України, підкреслює Бодров. І з Україною цей прохід був узгоджений.

Але з РФ, яка утримує Крим під своїм контролем, цей прохід узгоджений не був. За його словами, саме тому у російської сторони і виникли претензії.

Політичний консультант зазначив, що британські військово-морські сили і МЗС Британії могли б прогнозувати такий розвиток подій.

«Таке враження, що у них або не йде накопичення первинного матеріалу, або не формуються якісь причинно-наслідкові зв'язки. Ну, загалом якесь порушення з логічним апаратом. Тому що було абсолютно зрозуміло, що якщо корабель продовжить слідувати тим же ходом, тим же курсом, то буде гостра реакція і це буде напружувати відносини в усьому світі», - каже експерт.

На його думку, в цьому інциденті легко впізнати нові елементи так званої великої гри, яка триває на євразійському континенті ще з XIX століття.

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