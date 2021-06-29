Політичний консультант Андрій Бодров в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, розуміла чи ні Велика Британія, чим обернеться входження есмінця в Чорне море.

"У мене питання, а що з прогностичними здібностями генерального штабу військово-морських сил Британії? Вони не розуміли, що станеться? Або вони розуміли?.. Взагалі, покерфейс при тому, що під столом руки роблять абсолютно неймовірні речі — це класична стратегія Британії. Ніхто ніколи взагалі нічого не збирався, просто так вийшло. Це збіг подій. Але давайте просто в таку дихотомію підемо: добре, розуміли. Якщо розуміли, і розуміли що піде далі, то навіщо? І друге питання, якщо не розуміли, то якого біса ви тоді взагалі лізете в глобальну політику?", - сказав Андрій Бодров.

Він зазначив, що друга гілка в додатку до Британії нереалістична. Він вважає, що у Британії на високому рівні військова дипломатична школа, яка домагається цілей різними методами.

"Іноді методи можуть викликати неповагу, як в даній ситуації. Але по тому, як тонко велася гра — заперечень ніколи не надходило. Більш того, більшість операцій же були успішними. Якщо ми повернемося до першої гілки дихотомії, тобто, розуміли, виникає питання: "Навіщо?". І як з цим стикується тоді заява про те, що "Ні, води українські. І українські наші партнери дозволили нам прохід в цих водах". Цілком зрозуміло, що мала місце спроба тицьнути пальцем, подивитися, наскільки жваво там все. Наскільки жорсткою буде реакція", - додав Бодров.

Як повідомляла Politeka , Золотарьов розповів, навіщо Британія відправила есмінець до узбережжя Криму .