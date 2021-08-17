Середня операційна рентабельність вантажних перевезень УЗ становить 22,5%, це дуже високий показник. Сумарна операційна рентабельність УЗ значно нижча через збитки в інших сегментах, зокрема - у пасажирських перевезеннях. Чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення може знову не привести до очікуваного підвищення суми капітальних інвестицій, якщо не будуть вирішені проблеми зі збитковістю інших сегментів

Про це йдеться в аналітиці, яку підготували в "ГМК Центр".

"Новопризначений глава компанії Олександр Камишин заявив, що в УЗ починається "Велике будівництво". Така ініціатива дуже актуальна для компанії, так як рівень зносу її основних засобів є критичним, і особливо це стосується парку локомотивів. При цьому сума інвестицій знижується, а рівень виконання планів з інвестицій не перевищує 68%", - сказано в матеріалі.

Але, згідно з аналізом статистичних даних, проведеному в компанії, підвищення тарифів на вантажні перевезення ще жодного разу не призводило до зростання капітальних інвестицій. Тому, для підвищення загальної операційної рентабельності УЗ, компанія повинна навести порядок у збитковому пасажирському сегменті.

Нагадаємо, Укрзалізниця в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення. Зростання було заплановано на 1 вересня, але УЗ розіслала в усі філії повідомлення, що ціни зміняться вже з 17 серпня.

Раніше Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і міжнародна компанія Ernst & Young заявили, що Укрзалізниця в даний момент складається з 34 філій, з яких 25 – непрофільні і допоміжні. Управління такою кількістю філій неефективне, тому УЗ необхідно розділити на бізнес-секції, а також розробити механізм прозорого тарифоутворення. Все це допоможе залучити в компанію інвестиції і провести модернізацію.