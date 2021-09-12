Проект закону про олігархів суперечить демократії, верховенству права і призведе до погіршення ставлення європейських країн до України

Про це заявив віце-президент «Havas Group» (Франція) Стефан Фукс під час виступу на форумі YES в Києві.

«Такий закон у нас був би антиконституційним, тому що ухвалення закону про занесення особи до реєстру тому, що ви володієте ЗМІ, буде суперечити демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Цей проект закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме розумінню між Францією та Україною», - заявив Стефан Фукс.

Проект закону про олігархів він порівняв з реєстром євреї, які у 1941 році створювали пособники нацистів у Франції.

«Останній раз ми створювали такий реєстр у 1941році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо», - додав Стефан Фукс.

Нагадаємо, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеційську комісію. Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.