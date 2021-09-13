Підвищення податків для бізнесу, передбачене законопроектом №5600, знизить конкурентоспроможність українських експортерів і негативно відіб'ється на економіці в цілому

Про це заявив народний депутат України Сергій Магера. За його словами, підвищення податкового тиску на бізнес, передбачене законопроектом №5600, в умовах падіння цін на сировину на світових ринках призведе до ослаблення позицій українських експортерів і негативно позначиться на економічній ситуації в країні, адже саме експортери значною мірою забезпечують приплив валюти в країну.



"Замість того, щоб підтримати і зробити стабільним виробництво металу, нашу експортно орієнтовану галузь, ми її будемо навантажувати. А це в свою чергу потягне фактично девальвацію гривні, тому що виручка впаде неминуче. Більше того: наша конкурентоспроможність може знизитися однозначно. Тому що у підприємств не залишиться резервів", - пояснив Магера в ефірі телеканалу "Україна 24".



Він також підкреслив, що законопроект передбачає підвищення податків не тільки для великих промислових підприємств, а й для малого і середнього бізнесу, що вже восени поточного року може спровокувати економічну кризу в країні.



"Це дуже вплине в цілому на обстановку, на осінь 2021 року, істотно. Якщо Кабінет міністрів і Верховна Рада своєчасно не відреагують і не переглянуть свої позиції", - зазначив Магера.



Крім того, він нагадав, що ціни на ключові позиції українського експорту після періоду зростання почали прогнозовано різко знижуватися, і підвищувати податки на бізнес саме в цей період – падіння цін – означає завдати серйозного удару по виробниках.



"Сьогодні вона (ціна на руду – ред.) вже зменшилася досить істотно, і тренд цей буде зберігатися. І до Нового року знову повернеться, швидше за все, до річної давності цифри, якщо навіть не нижче провалиться. Тому що завжди такі коливання були", - пояснив Магера.



Нагадаємо, минулого тижня вартість руди на світових ринках встановила новий антирекорд: за даними S&P Global Platts, її продавали по $130 за тонну. Таким чином, буквально за тиждень вона подешевшала на 2,5%, А з серпня втратила у вартості вже більше 50 доларів (тоді вона коштувала $183/тонна).



Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що ціни на руду прогнозовано знижуються і найближчим часом можуть впасти нижче 100 доларів/тонна, тому українській владі слід підтримати вітчизняних металургів, а не посилювати податковий тиск.



Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект Про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків для бізнесу, зокрема ренти на видобуток залізної руди.