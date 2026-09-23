Початок опалювального сезону в Одесі в 2026 році наближається: загальний рівень готовності міської теплосистеми вже перевищив 80%, а комунальники вийшли на фінішну пряму підготовки.

Комунальні мережі Одещини готують до зими — як повідомили у КП «Теплопостачання міста Одеси», загальний рівень готовності загальноміської системи опалення вже перевищив 80%.

Активну підготовку розпочали одразу після завершення попереднього сезону. Фахівці обстежили теплові камери, магістральні мережі та поверхні нагріву котлів, а також виконали більшість етапів обов'язкових гідравлічних випробувань для виявлення й ліквідації пошкоджень.

Наразі триває заміна зношених ділянок магістральних тепломереж і запірної арматури. Додатково на підприємстві модернізували обладнання: встановили сучасні енергоефективні насоси та оновили поверхні нагріву котлів.

«Один із найважливіших етапів підготовки — гідравлічні випробування. Саме вони дозволяють побачити реальний стан мереж», — розповів головний інженер КП «Теплопостачання міста Одеси» Анатолій Пустовіт.

Ще на початку липня готовність опалювального господарства міста оцінювали лише у 44%. Тоді комунальники міняли одну з головних тепломагістралей діаметром 700 міліметрів, яка забезпечує теплом понад 570 об'єктів, серед них понад 60 закладів освіти та охорони здоров'я. За два з половиною місяці показник готовності зріс майже вдвічі.

За підсумками останнього засідання штабу надано доручення посилити підготовку систем центрального опалення будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житлового фонду. Окрему увагу приділили лікарням, школам і дитячим садочкам — вони мають залишатися в теплі за будь-яких обставин.

Коли увімкнуть опалення

Єдиної дати початку сезону в Україні немає. Згідно з постановою Кабміну №830, тепло має з'явитися не пізніше, ніж після трьох діб із середньодобовою температурою +8 °C або нижче. Остаточне рішення ухвалює місцева влада, тож початок опалювального сезону в Одесі в 2026 році залежатиме передусім від погоди.

Мешканців закликають звернутися до своїх ОСББ, ЖБК або керуючих компаній, щоб перевірити готовність внутрішньобудинкових систем опалення. Готовність міста до зими залежить не лише від тепломережевої компанії, а й від стану мереж усередині самих будинків.

Роботи з підготовки триватимуть до пізньої осені: комунальники завершать останні етапи випробувань і усунуть виявлені недоліки безпосередньо перед стартом опалення, щоб сезон розпочався вчасно і без перебоїв.

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