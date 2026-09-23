Доплати для пенсіонерів у Житомирській області передбачені за особливі заслуги перед Україною — таку надбавку до пенсії призначають незалежно від віку та стажу. Максимальний розмір у 2026 році становить 1038 гривень на місяць.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області призначають понад основну пенсію — відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Таку надбавку додають до вже призначеної виплати: за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв'язку з втратою годувальника.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, розмір доплати розраховують як відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тож максимальна надбавка за особливі заслуги сягає 40% — тобто 1038 гривень щомісяця.

Хто отримує найбільшу доплату

Найвищу суму — 40% від прожиткового мінімуму, або 1038 гривень — отримують Герої України, люди, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також матері, які народили десять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Для інших категорій передбачені менші суми. Зокрема, 35% (908,25 гривні) нараховують жінкам, які народили та виховали п'ятьох дітей, 36% (934,20 гривні) — за шістьох дітей, 37% (960,15 гривні) — за сімох, 38% (986,10 гривні) — за вісьмох, 39% (1012,05 гривні) — за дев'ятьох дітей.

Найменші надбавки — від 23% до 25% прожиткового мінімуму: це 596,85, 622,80 та 648,75 гривні відповідно. Підсумкова сума залежить від категорії пенсіонера та конкретних заслуг перед державою.

Як оформити доплату

У Пенсійному фонді наголошують: для призначення надбавки потрібно подати документи, які підтверджують відповідні заслуги. Заяву можна оформити особисто в сервісному центрі ПФУ на Житомирщині або онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Якщо звернутися протягом 12 місяців після виникнення права на виплату, гроші дорахують від першого дня набуття цього права. Крім того, через зростання прожиткового мінімуму до 2595 гривень фонд уже провів автоматичний перерахунок пенсій за особливі заслуги — він діє від 1 січня 2026 року.

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