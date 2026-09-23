Грошова допомога в Запорізькій області від Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» — вразливі сім'ї, які проживають у Запорізькому районі в зоні до 50 км від лінії фронту, можуть отримати 10 800 гривень на одну особу за шість місяців.

Грошова допомога в Запорізькій області тепер доступна і вразливим сім'ям із дітьми — Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» приймає заявки на багатоцільову грошову допомогу. Проєкт «Комплексна багатосекторальна життєва важлива допомога у прифронтових регіонах» реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України і триватиме з червня 2026 року до квітня 2027 року. Кількість місць обмежена, тому подавати заявку варто лише тим, хто зараз перебуває у складних життєвих обставинах і терміново потребує коштів.

Розмір виплати становить 10 800 гривень на одну особу за шість місяців — це 1 800 гривень на місяць, а не 10 800 на три місяці, як було раніше. В одній сім'ї допомогу можуть отримати щонайбільше п'ять осіб, тож максимальна сума сягає 54 000 гривень. Гроші виплачують одним траншем — одразу за весь шестимісячний період.

Звернутися можуть внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі та ті, хто повернувся додому, якщо вони проживають у Запорізькому районі в зоні до 50 км від лінії фронту. Йдеться про сім'ї, де є діти або дорослі з інвалідністю, самотні матері чи батьки, багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років), а також сім'ї, де особи віком 60+ є опікунами неповнолітніх. Дохід родини має бути меншим за 8 422 гривні на одну особу — цей поріг нещодавно підвищили з 6 318 гривень.

Як оформити грошову допомогу

Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-анкету для Запорізької області, яка періодично відкривається на сайті фонду. Заповнення триває від 20 до 40 хвилин, тому документи краще підготувати заздалегідь і подбати про стабільний інтернет. Анкети обробляють від 7 до 10 робочих днів; якщо заявку схвалять, фахівці фонду зв'яжуться із заявником для верифікації документів, які треба надіслати протягом 3–5 днів.

Пріоритет надаватимуть цивільним пораненим, людям з онкологічними захворюваннями, які потребують термінової операції чи хіміотерапії, та сім'ям, які втратили годувальника. Важливо: допомога безкоштовна, а ті, хто вже отримує виплати від іншої міжнародної організації, звернутися не можуть. Консультації — за телефоном кол-центру 067-106-53-40 (у будні з 9:00 до 14:00).

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