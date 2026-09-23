Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 24 по 30 вересня обіцяє дощі у другій половині періоду: максимум удень підніметься до +20°, а мінімум становитиме +16°.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про різку зміну погоди, а новий тиждень у Дніпропетровській області принесе дощі у другій половині періоду — з 28 по 30 вересня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня з 24 по 30 вересня коливатимуться від +16° до +20°.

У четвер, 24 вересня, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі охолоне до +10°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У п’ятницю, 25 вересня, стовпчики термометрів удень підіймуться до +17°, вночі — до +9°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У суботу, 26 вересня, температура вдень утримається на позначці +19°, вночі опуститься до +9°. Хмарність залишиться мінливою, дощу не буде.

У неділю, 27 вересня, вдень також очікується +19°, а вночі повітря прогріється до +13° — найтепліша ніч на початку тижня. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 28 вересня, максимум дня опуститься до +17°, вночі буде +15°. Небо затягне хмарами, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 29 вересня, вдень очікується +16° — найхолодніший день тижня, вночі +13°. Хмарно, можливі опади.

У середу, 30 вересня, температура вдень підніметься до +20° — це найтепліший день тижня, вночі +16°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане середа, 30 вересня, коли повітря прогріється до +20°, а найхолоднішим — вівторок, 29 вересня, з денним максимумом +16°. Перепад температур за тиждень становить 4°. Опади прогнозують у понеділок, вівторок та середу — 28, 29 і 30 вересня.

Оскільки опади очікуються три дні поспіль — у понеділок, вівторок і середу, — варто заздалегідь подбати про парасольку та бути обережними за кермом через можливо мокру дорогу. В інші дні тижня, коли опадів не прогнозують, погода дозволяє планувати справи на свіжому повітрі.

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