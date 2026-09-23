Подорожчання продуктів у Полтавській області відчутно вдарило по гаманцях: лише за місяць середня ціна десятка курячих яєць злетіла майже на 40%, а свинина у всіх основних позиціях додала у вартості. Наводимо реальні цифри мереж за 23 вересня.

Подорожчання продуктів у Полтавській області набирає обертів — за даними індексу цін Мінфіну, станом на 23 вересня найвідчутніше зросли яйця та свинина.

Найбільший стрибок зафіксовано на курячих яйцях. Десяток яєць «Квочка» (С1) у серпні в середньому коштував 57,12 гривні, а у вересні подорожчав до 78,99 гривні — майже на 22 гривні, або близько 38%.

Яйця «Ясенсвіт» (С1, 10 шт) подорожчали ще сильніше: у серпні середня ціна становила 59,49 гривні, а тепер за десяток просять 84,25 гривні. Упаковка з 18 яєць цього бренда коштує 129 гривень, тоді як у серпні за неї платили 106,95 гривні.

Свинина теж показує зростання. Грудинка подорожчала з 205,75 до 220,78 гривні за кілограм, лопатка — з 222,67 до 226,64 гривні, а ошийок — з 314,38 до 346,45 гривні. За шашлик у середньому правлять 286,13 гривні проти серпневих 268,52.

Де найдешевше

За даними Мінфіну, найнижчу ціну на грудинку зафіксували в Novus — 199 гривень за кілограм, тоді як у Megamarket вона сягає 255 гривень. Лопатка найдешевша в Metro — 186,16 гривні за кілограм, а ошийок від 339 гривень — у Novus.

Що кажуть цифри

Мінфін уточнює, що ціни наведені станом на 23 вересня 2026 року, 08:12. Вони враховують різні мережі — Novus, Metro, Auchan і Megamarket, тому різниця на тому самому товарі між магазинами може сягати 20–60 гривень.

Подорожчання яєць напередодні осені — сезонна тенденція: виробники пов'язують ріст цін із подорожчанням кормів та енергоносіїв.

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