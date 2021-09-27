Яких наслідків можна очікувати від прийняття закону про олігархів? Свою думку у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює керівник Центру досліджень політичних цінностей, колишній народний депутат України Олесь Доній.

«Я нагадую, що за новим законом одна з ознак олігарха – монопольний вплив в тій чи іншій економічній сфері. Тут вже є сперечання, тому що теоретично цього монопольного впливу взагалі не повинно було б бути, якби діяв Антимонопольний комітет. Антимонопольне законодавство в Україні вже є, і якби воно діяло, то олігархів би не було. Втім, хто у нас читає закони та розбирається в них? Однак я думаю, що з самим новим законом проблем не буде, його, якщо це знадобиться, переголосують. Його і в цей раз підтримала переважна більшість», - каже гість програми.

Втім, на його думку, між олігархами теж слід помічати відмінності.

«Є ті олігархи, які з'явилися при Кучмі – і є інші, вже нове покоління. І їх представники у Верховній Раді якраз підтримали законопроєкт. Так що з ним проблем бути не повинно», - вважає Олесь Доній.

Як повідомляє Politeka, раніше стало відомо, хто з народних депутатів голосував за, а хто проти проєкту закону про олігархів .