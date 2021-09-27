Каких последствий можно ожидать от принятия закона об олигархах? Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает руководитель Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Олесь Доний.

«Я напоминаю, что по новому закону один из признаков олигарха – монопольное влияние в той или иной экономической сфере. Здесь уже есть противоречие, потому что теоретически этого монопольного влияния вообще не должно было бы быть, если бы действовал Антимонопольный комитет. Антимонопольное законодательство в Украине уже есть, и если бы оно действовало, то олигархов бы не было. Впрочем, кто у нас читает законы и разбирается в них? Однако я думаю, что с самим новым законом проблем не будет, его, если это понадобится, переголосуют. Его и в этот раз поддержало подавляющее большинство», - говорит гость программы.

Впрочем, по его мнению, между олигархами тоже следует замечать различия.

«Есть те олигархи, которые появились при Кучме – и есть другие, уже новое поколение. И их представители в Верховной Раде как раз поддержали законопроект. Так что с ним проблем быть не должно», - считает Олесь Доний.

Как сообщает Politeka , ранее стало известно, кто из народных депутатов голосовал за, а кто против проекта закона об олигархах.