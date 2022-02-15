У Міноборони Росії зробили заяву, яка стосується військ на кордоні з Україною - що з озброєнням, і що продовжують робити у РФ в ряді напрямків.

Російські військові починають повернення військових з навчань в місця постійної дислокації в Західному та Південному округах, які межують з Україною. Про це заявив представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, пише Politeka.net.

При цьому у російському відомстві, у вівторок, 15 лютого, повідомили, що навчання у багатьох регіонах продовжаться за різними напрямками, а в зазначені підрозділи повернуться війська, які виконали свої завдання. До завантаження вже приступили на ж/д і автотранспорт, і сьогодні пересунуться у свої військові гарнізони.

У РФ зазначили, що комплекс масштабних навчань триває, в них беруть участь практично всі військові округи, флоти й ВДВ. Військові працюють разом з білоруськими ЗС, відпрацьовуючи тему відбиття агресії проти Союзної держави.

Зокрема, навчання із задіянням кораблів, підводних човнів і морської авіації проводяться в оперативно-важливих районах Світового океану, акваторіях морів та інших прилеглих територіях РФ.

Водночас Верховна Рада звернулася до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, Європарламенту для надання Україні зброї та посилення санкцій проти Росії. "За" проголосували 326 депутатів.

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