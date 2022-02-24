Державна прикордонна служба України повідомила про прорив російських військ у низці областей.

Як пише Politeka.net, прес-служба Державної прикордонної служби України повідомила невтішні новини після оголошення Україні війни Володимиром Путіним. Відомство зазначило, що зараз український кордон обстрілюють артилерією, після чого йде російська військова техніка.

"Російська військова техніка, в тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та харківських областях.

Зокрема, у Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску" Сеньківка "та" Грем'яч"та в інших напрямках".

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