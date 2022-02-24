Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що українські військові відбили одне з міст Луганської області, яке було атаковане російськими агресорами.

Вночі, 24 лютого, президент країни-агресора Володимир Путін оголосив повномасштабну війну проти України, в ряді міст пролунали вибухи.

У нашій країні оголосили про введення воєнного стану.

Станом на ранок російсько-окупаційні війська захопили два села в Луганській області - Городище і Мілове. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, що російсько-окупаційні війська захопили два села в Луганській області - Городище та Мілове.

Станом на 9.00 Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про те, що було відбито місто Щастя (Луганська обл.), яке атакував російський агресор.

Зазначається, що при спробі нападу знищена техніка і вбиті близько 50 ворогів.

"Спасибі, нехай вас бережуть всі вищі сили!", "Нехай вас Бог береже слава України слава героям України", " Слава Україні. Азербайджан з Вами", - написали користувачі Мережі.

Також зазначається, що Україна переходить у режим тотальної оборони. Всі, хто готовий і вміє користуватися зброєю, може вступити до лав Сил ТрО ЗСУ в своєму регіоні. При собі потрібно мати паспорт.

Нагадаємо, Прикордонна служба оголосила про прорив російських військ у низці областей