Вночі, 24 лютого, президент країни-агресора Володимир Путін оголосив повномасштабну війну проти України, в ряді міст пролунали вибухи.
У нашій країні оголосили про введення воєнного стану.
Станом на ранок російсько-окупаційні війська захопили два села в Луганській області - Городище і Мілове. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, що російсько-окупаційні війська захопили два села в Луганській області - Городище та Мілове.
Станом на 9.00 Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про те, що було відбито місто Щастя (Луганська обл.), яке атакував російський агресор.
Зазначається, що при спробі нападу знищена техніка і вбиті близько 50 ворогів.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Не стало співака і автора самої легендарної пісні: "Любив всі види музичних стилів"
Ксенія Мішина вперше розповіла про стосунки з відомим актором: "Між нами є..."
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
"Якщо така розумна, то лікуй сама!": молодого українця не стало в реанімації, родичі звинуватили лікарів
"Спасибі, нехай вас бережуть всі вищі сили!", "Нехай вас Бог береже слава України слава героям України", " Слава Україні. Азербайджан з Вами", - написали користувачі Мережі.
Також зазначається, що Україна переходить у режим тотальної оборони. Всі, хто готовий і вміє користуватися зброєю, може вступити до лав Сил ТрО ЗСУ в своєму регіоні. При собі потрібно мати паспорт.
Нагадаємо, Прикордонна служба оголосила про прорив російських військ у низці областей
Як повідомляла Politeka, Путін напав на Україну, що відбувається зараз в українських містах
Також Politeka писала, що введення російських військ на Донбас: ватажки ОРДЛО звернулися до Путіна