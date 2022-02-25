Глава України Володимир Зеленський записав свіже відеозвернення, в якому закликав Європу "не зволікати", а також звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією зупинити кровопролитну війну.

Так, Зеленський заявив, що зараз ми спостерігаємо не просто вторгнення Росії в Україну - "це початок війни проти Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти всіх правил співіснування на континенті".

Ключові тези спічу Зеленського:

другий день українські міста зазнають ракетних ударів, танкові колони та авіаударів - максимально схоже на те, що Європа вже давно бачила під час Другої світової війни.

"Впевнений, ви це бачите... Вся Європа. Але ми не бачимо цілком, що ви збираєтеся з цим робити, як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні"

що вже зроблено, секторальні санкції проти Росії (зокрема, проти банків і великих підприємств): США, Канада, Великобританія, Євросоюз, Австралія і Нова Зеландія.

Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію.

що вимагаємо: анулювання віз росіян, відключення від SWIFT'А, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

Наприкінці Зеленський додав: "Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Нагадаємо, ранкове звернення Зеленського на другий день вторгнення Росії: "жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом..."

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