Так, Зеленський заявив, що зараз ми спостерігаємо не просто вторгнення Росії в Україну - "це початок війни проти Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти всіх правил співіснування на континенті".
Ключові тези спічу Зеленського:
- другий день українські міста зазнають ракетних ударів, танкові колони та авіаударів - максимально схоже на те, що Європа вже давно бачила під час Другої світової війни.
- "Впевнений, ви це бачите... Вся Європа. Але ми не бачимо цілком, що ви збираєтеся з цим робити, як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні"
- що вже зроблено, секторальні санкції проти Росії (зокрема, проти банків і великих підприємств): США, Канада, Великобританія, Євросоюз, Австралія і Нова Зеландія.
- Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію.
- що вимагаємо: анулювання віз росіян, відключення від SWIFT'А, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.
Наприкінці Зеленський додав: "Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".
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