Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джозефом Байденом посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться в офіційному акаунті президента України в Twitter.

«Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний 🇺🇸 за потужну підтримку», - сказано в повідомленні.

Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний 🇺🇸 за потужну підтримку 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Зазначимо, президент Джо Байден у п'ятницю взяв участь у роботі екстреного саміту НАТО, лідери якого вирішили відреагувати на вторгнення Росії в Україну.

Раніше Байден неодноразово заявляв, що Україна не зможе вступити до НАТО у найближчій перспективі, а також повідомляв, що американські війська не вирушать на територію України, щоб допомогти витіснити армію Росії.

Раніше повідомлялося,що спільний комітет Ради Європи, що об'єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів і генерального секретаря Організації, рекомендує застосувати щодо Росії виняткову процедуру, що веде до виключення держави з Ради Європи.

Нагадаємо, лідери НАТО збираються відключити Росію від SWIFT: заява Джонсона

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