Глава України Володимир Зеленський записав свіже відеозвернення вночі 25-го лютого і розповів про досягнення і втрати країни.

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення, а також підвів підсумки другого дня з моменту вторгнення РФ в країну. Він розповів, що вбито сотні російських солдатів, але й Україна несе втрати.

"Ніч буде важче, ніж день. Вночі підуть на штурм, не можна віддати столицю. Цієї ночі повинні вистояти», - каже Зеленський.

Він додав, що домовився зі світовими лідерами про нову значну допомогу Україні. За словами Зеленського, Росія б'є по житлових кварталах "Градами".

"Потрібно зробити все, щоб зупинити цю агресію. Кожен день агресія-ця агресія скрізь, не тільки в Україні, але і в Росії» у всій Європі " - говорить Президент.

Також він прокоментував ситуацію з обстрілом артилерією дитячих садків:

"Просто немає і не може бути такої правди, яка могла б пояснити чому обстрілюють з реактивної артилерії дитячі садки та житлову інфраструктуру. Біля Ворзелі Київської області били " Градами "по дитячому садку, в Сумській області били" Ураганами " по житлових кварталах. Що це за війна проти українських дітей в українському садочку? Хто вони? Вони теж неонацисти або солдати НАТО, які погрожували Росії?", — говоривши Зеленський.

Зазначимо, президент Джо Байден у п'ятницю взяв участь у роботі екстреного саміту НАТО, лідери якого вирішили відреагувати на вторгнення Росії в Україну.

Раніше Байден неодноразово заявляв, що Україна не зможе вступити в НАТО в найближчій перспективі, а також повідомляв, що американські війська не відправляться на територію України, щоб допомогти витіснити армію Росії.

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