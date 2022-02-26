Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про нові нищівні санкції проти Росії, яка почала війну в Україні.

Як пише Politeka.net, Росія кілька днів тому оголосила війну Україні. Українці третій день обороняють українську землю від російських загарбників. Поки ЗСУ і тероборона роблять свою справу, українські дипломати продовжують протистояти Росії на міжнародному рівні. Глава МЗС України розповів про ще одну санкції, яку скоро введуть проти Росії.

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Офіційне рішення ще не оформлено, але почалася технічна підготовка до прийняття рішення і впровадження цієї санкції.

Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві.

Дякую також тисячам людей, зокрема українській діаспорі, які тиснуть на різні уряди для підтримки цього рішення.

Цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України", - написав Кулеба.

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