Як повідомляти Politeka.net, у Міністерстві оборони України розповіли про те, як пройшли 85 годин оборони країни від нападу російських окупантів. Також звернення на сторінці в соціальній мережі Фейсбук супроводили кадром з Олексієм Рєзніковим і Володимиром Зеленським.

"85 годин оборони. Лякати українців-марно. Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю-тим більше.

Надзвичайно важкий годинник. Але вони пройдуть. Післязавтра-вже весна. Україна-переможе. Вже перемагає! Ворог, що прийшов на нашу землю, піде у відомому напрямку. Тому ми рекомендуємо окупантам йти додому. Поки не пізно. Тримаємо лад!"- емоційно також звернувся до громадян Олексій Резніков, Міністр оборони України.

Також сьогодні Володимир Зеленський поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і розповів на сторінці в соціальній мережі Фейсбук про перші підсумки переговорів.

"Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусії. І він мене запевнив у цьому. Очевидно, що наші військові воюють не за гроші. А за сьогодні, за завтра і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора» - висловився Зеленський.

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