Після цього мер заявив, що жителі в місті з окупантами можуть перейти до звичайного життя.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці у Фейсбук Куп'янська міська рада представила звернення, з якого стає відомо, що міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора віддав місто у владу окупантів без бою.

"Чотири дні тому місто покинули всі: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими і райвідділ поліції, який до останнього моменту знаходився і знаходиться поруч зі мною", — заявив Мацегора.

Він додав, що прийняв це рішення сам, відповідальність за те, що відбувається в місті лежить на ньому і він залишиться в місті. Причому мер заявив, що жителі в місті з окупантами можуть перейти до звичайного життя.

"Сьогодні я перебуваю на місці і хочу запевнити, що буде працювати лікарня, школа, дитсадки. З завтрашнього дня працюємо в звичайному режимі. Не боїмося провокацій, на які, за словами військових, вони будуть реагувати належним чином", – висловився Мацегора, виправдовуючи дії по здачі міста.

"Вилазьте з підвалів, бомбосховищ, звикайте до нормального життя" - заявив мер, чим викликав гнів у Фейсбук.

У коментарях мера активно критикують мирні жителі і користувачі Мережі.

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