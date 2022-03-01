Про це попереджає міністр оборони України Олексій Резніков та Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зазначається, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії.
Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього буде масовано вкинуто фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію. На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики.
«ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога!» - підкреслив Резніков.
Українців просять максимально попередити про це всіх, кого можна.
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«Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!» - підсумував Резніков.
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