Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер попередив Росію про наслідки санкцій для всіх жителів Росії.

Про це Ле Мер заяівл в ефірі радіостанції France Info.

"Ми збираємося вести тотальну економічну і фінансову війну з Росією", - сказав міністр.

Він підкреслив, що санкції введені проти РФ через вторгнення в Україну, спрямовані на те, щоб"викликати крах Російської економіки". Ці санкції будуть застосовуватися до тих пір, Путін не виведе війська з України.

"Ми хочемо атакувати серце російської системи, ми націлені на Володимира Путіна, ми націлені на олігархів, але ми також націлені на всю російську економіку, і російський народ теж заплатить за наслідки", - заявив французький міністр.

Санкції повинні вдарити швидко, вдарити сильно, і ми вже бачимо наслідки, додав Ле Мер, вказавши, що" рубль впав на 30% "і що" валютні резерви Росії тануть, як сніг на сонці".

"Тому ми викличемо крах Російської економіки", - попередив Ле Мер.

Зазначимо, на цю заяву відреагував Дмитро Медведєв, який зараз обіймає посаду заступника Голови Ради Безпеки Росії. Він пригрозив Франції війною. Відповідне повідомлення Медведєв розмістив у Твіттері.

"Не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", - написав він.

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