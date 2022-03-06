ППО Харкова вдалося збити ще один винищувач росіян - Су-25, Про що повідомив голова Харківської ОДА Олег Синьогубов.

Як пише Politeka.net, українці продовжують 11-й день захищати свою землю від російських окупантів. Голова Харківської ОДА Олег Синьогубов відзвітував про втрати ворога у себе в ТГ-каналі.

"Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак Військово-Повітряних сил Російської Федерації-штурмовик Су-25.

Пілотові літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних сил України спільно з силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

Збройні Сили Росії направляють до Харкова значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно знаходяться 5-7 штурмовиків і винищувачів противника, періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Але наші сили ППО Харкова потужно вступають в бій, навіть якщо сили сили противника переважають.

Наші українські військові ніколи не відступлять від захисту харків'ян!",- написано було в публікації.

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