Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу у зв'язку з новими ударами Росії по Вінниці.

Як пише Politeka.net, українці борються за незалежність від Росії вже 11-ту добу. Окупаційні війська РФ 24 лютого за наказом Володимира Путіна почали наступ на Україну. Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення у зв'язку з ударами по Вінниці.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. 8 ракет проти нашого міста, проти мирної доброї Вінниці. Яка ніколи не загрожувала Росії, ніяким чином, ракетний удар жорстокий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру. Ми повторюємо кожен день, закрийте небо над Україною", - сказав Зеленський.

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