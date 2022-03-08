Сили ЗСУ не тільки захищають і утримують позиції, а й атакують російських окупантів, виганяючи їх з української землі.

Як пише Politeka.net, радник голови офісу президента Олексій Арестович під час свого брифінгу розповів про ситуацію в Україні. Так, за словами спікера, Збройні Сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію. Крім того, він зазначив як мінімум сім контратак на російських окупантів з боку української армії.

"За вчора ми, Збройні Сили України та інші військові формування сил оборони України здійснили не менше семи контратак. Тримається героїчно Маріуполь. Більш того, була вчора контратака – знищили танкову колону противника. Наша армія дуже добре знає, що вона робить", - зазначив Арестович під час брифінгу.

Він також підкреслив зусилля керівництва країни і дипломатії, щоб залучити в Україну якомога більше військової та гуманітарної допомоги.

Крім того, Олексій Арестович перерахував втрати окупантів, які вони несуть під час вторгнення в Україну.

"Зразкові втрати ворога на ранок 8 березня складають: особовий склад – понад 12 тисяч осіб, танків – 303 одиниці, бойових броньованих машин – 1036 одиниць, артилерійських систем різного калібру – 120 одиниць, реактивних систем залпового вогню – 56 одиниць, засобів ВПО – 27, літаків – 48 одиниць, гелікоптерів – 80 одиниць, автомобільної техніки – 474 одиниці, кораблів і катерів – 3 одиниці, цистерн з паливно-мастильними матеріалами – понад 60 одиниць і безпілотних летальних апаратів – 7 одиниць", - розповів спікер.

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