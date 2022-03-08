Також радник глави офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російські окупанти і надалі будуть продовжувати атакувати мирне населення.

Як пише Politeka.net, сьогодні в інтерв'ю телеканалу "Рада", радник голови офісу Президента Олексій Арестович розповів що в Росії фізично немає потрібної кількості військових для захоплення наших ключових міст одночасно.

"Щоб взяти місто з населенням в сто тисяч-потрібно десь дві дивізії, бажано три. А щоб взяти Київ потрібно три армії, яких у них немає. Щоб взяти Миколаїв, потрібно три дивізії, яких там немає і не може бути. Три дивізії це 45 тисяч воїнів» - підмітив Арестович.

Також радник глави офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російські окупанти і надалі будуть продовжувати атакувати мирне населення, оскільки не можуть взяти ключові міста.

"Звичайно, спроби штурму будуть, будуть стріляти по містах, намагатися увійти, але ми будемо лупити» - відреагував також Арестович.

Зазначимо, Харків вистояв практично проти третини військ, які увійшли в Україну. При цьому вони не зуміли навіть вийти на Окружну дорогу міста.

Також за словами Арестовича, на даний момент ЗСУ надійно захищають Маріуполь від окупантів, їм практично неможливо взяти місто під свій контроль.

«Взяти Маріуполь практично неможливо, це величезне 400-тисячне місто з чотирма великими районами, які дуже важко брати. Надійно захищають, зокрема, мої бойові побратими. Я знаю, що вони не здадуть місто» - поділився думками в інтерв'ю Арестович.

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Як повідомляла Politeka, "Оточили, заблокували, спеціально виснажують": окупанти атакують гумкоридор під Маріуполем.

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