Также советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты и в дальнейшем будут продолжать атаковать мирное население.

Как пишет Politeka.net, сегодня в интервью телеканалу "Рада", советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал что в России физически нет нужного количества военных для захвата наших ключевых городов одновременно.

«Чтобы взять город с населением в сто тысяч – нужно где-то две дивизии, желательно три. А чтобы взять Киев нужно три армии, у них столько нет. Чтобы взять Николаев, нужно три дивизии, которых там нет и не может быть. Три дивизии это 45 тысяч воинов» - подметил Арестович.

Также советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты и в дальнейшем будут продолжать атаковать мирное население, поскольку не могут взять ключевые города.

«Конечно, попытки штурма будут, будут стрелять по городам, пытаться войти, но мы будем лупить» - отреагировал также Арестович.

Отметим, Харьков выстоял практически против трети войск, которые вошли в Украину. При этом они не сумели даже выйти на окружную дорогу города.

Также по словам Арестовича, на данный момент ВСУ надежно защищают Мариуполь от оккупантов, им практически невозможно взять город под свой контроль.

«Взять Мариуполь практически невозможно, это огромный 400-тысячный город с четырьмя большими районами, которые очень тяжело брать. Надежно защищают, в частности, мои боевые собратья. Я знаю, что они не сдадут город» - поделился мыслями в интервью Арестович.

Напомним, До 14 градусов мороза: украинцев предупредили о наступлении суровой погоды.

Как сообщала Politeka, "Окружили, заблокировали, специально истощают": оккупанты атакуют гумкоридор под Мариуполем.

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